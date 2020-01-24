Niğde’de 8 kişi sobadan zehirlendi

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Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6’sı çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. Merkez Edikli beldesinde Naile Nur Kemer(20), Zehra Nur Kemer (12) Firdevs Kemer (17), ve Ahmet İhsan Kemer (16), Merkez Yıldıztepe beldesinde Adife Türk (33), Emirhan Türk (12), Melek Melisa Türk (9) ve Nurşen Türk (14) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi ambulanslar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden 8 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NİĞDE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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