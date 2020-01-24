Niğde'de güzelleştirme derneğine kumar baskını

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NİĞDE´de polis, Niğde İlini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'ne kumar baskını düzenledi. Baskında Dernek Başkanı C.Ş. ile kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Saruhan Mahallesi´nde bulunan Niğde İlini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dernek binasına operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası kesildi. Yazboz ve okey takımı ile 200 liraya el konuldu. Dernek Başkanı C.Ş., gözaltına alındı.



NİĞDE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:21

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