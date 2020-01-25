Niğde´den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ´a yardıma gönderildi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Niğde UMKE ve 112 ekibi yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, "Niğde´den AFAD, UMKE ve 112 ekiplerimiz Elazığ´daki deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yardım amacıyla arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere harekete geçtiler. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
NİĞDE
25 Ocak 2020 Cumartesi
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