Bitkin halde bulunan yaban keçisi bakıma alındı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde yiyecek bulamadığı için bitkin düşen yaban keçisi, tedavisi ve bakımının yapılması için hayvanat bahnçesine götürüldü.

Çamardı ilçesi Pınarbaşı köyü Aladağlar Milli Parkı yakınlarında av koruma kontrol ekiplerinin denetimi sırasında soğuk havanın da etkisiyle açlıktan bitkin düşen yaban keçisi bulundu. Ekipler, yaban keçisini veteriner hekim gözetiminde tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü'ne götürerek, tedaviye alındı.



NİĞDE 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:20

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