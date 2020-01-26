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Niğde'den Elazığ'a 8 TIR yardım

DHA

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Niğde´de toplanan 8 TIR dolusu kışlık giysi ve gıda yardımı, bölgeye gönderildi.
Niğde Belediyesi öncülüğünde Elazığ´da depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı. İl genelinde vatandaşlar, kampanyaya duyarsız kalmayarak, ev ve iş yerlerinden getirdikleri kışlık giysi, battaniye, ısıtıcı ve gıdaları, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda görevlilere teslim etti. Uğurlama töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Niğde´de tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi. Depremin hemen ardından yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:
"Niğde halkı çok büyük bir hassasiyet ve duyarlılık gösterdi. 24 saat içinde 8 TIR yardım toplandı. Küçük çocuklar dahi kumbaralarındaki paralarla marketten malzeme alıp getirdiler. Vatandaşlarımız orada neye ihtiyaç olduğuna inanıyorlarsa onları getirip bize teslim ettiler. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. İnşallah bir daha böyle bir deprem yaşamayız. Ama bu da hayatın bir gerçeği ve biz de belediyeler olarak gereken tedbirleri almak zorundayız. Biz de Niğde´de üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız. Acıları çok fazla yaşamamak adına belediyeler adına gerçekleştireceğiz. Depremden hemen sonra 82 milyon Türk milleti duyarlılığını gösterdi. Ben bir kez daha Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duydum, yüreklerimiz tek yürek olarak attı. Birlik ve beraberlik içerisinden bu sıkıntıyı bu felaketi atlatıyoruz."
Konuşmanın ardından yapılanan duanın ardından yardım TIR'ları yola çıktı. Öte yandan 32 bin TL nakdi yardım da toplandığı bildirildi.

NİĞDE

26 Ocak 2020 Pazar

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