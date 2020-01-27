Üniversitede, atıklarla organik gübre üretimine başlandı

-NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi´nde, kompost gübre (organik gübre) üretimine başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen kompost makinesi ile üniversite içerisinde toplanan atıklarla kompost gübre elde ediliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Çağdaş Gönen, üniversiteden çıkan atığı sıfıra indirmeye çalıştıklarını belirtti. Gönen, topladıkları atıkları yeni gelen makine ile kompost gübresine dönüştürdüklerini, kompost gübresini ilk olarak üniversitenin yeşil alanlarında kullanacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum´un üniversiteyi ziyareti sırasında Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar´ın Bakan Kurum´dan kompost makinesi istediğini anlatan Gönen, "Atık yönetim koordinatörlüğümüz üniversitemizdeki her türlü atığı yönetme konusunda çalışmaktadır. Geri dönüşebilen atıklar organik atıklar, atık yağları atık pilleri tamamının yönetimi sorumluluğundadır. Yaklaşık 3 ay önce çevre Bakanımız Murat Kurum üniversitemize bir ziyarette bulundu ve bu ziyareti sırasında da rektörümüz Prof. Dr Muhsin Kar´a organik maddelerin komposta dönüştürülmesini sağlayan makinenin hibe sözünü verdi ve kısa süre içerisinde makinenin teslimi tamamlandı. Yemekhanelerimizde, kantinlerimizde, çay ocaklarımızda organik atık dediğimiz atıklar çıkmaktadır. Bunlar yemek hazırlanırken ortaya çıkan patates kabukları veya çay ocaklarındaki çay posaları. Sıfır atık felsefesi de bu atıkların kampüs sınırlarından dışarı çıkmaması, içeride değerlendirilmesidir. Böylelikle üniversiteden çıkan atığı sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Organik atıkları yeni gelen makine ile organik gübreye yani kompost gübresine dönüştürüyoruz. Kompost gübresini ilk olarak üniversitemizin yeşil alanlarında kullanacağız" dedi.

HEDEF: ATIKLARI DÖNÜŞTÜRMEK

Çevre Mühendisliği öğretim üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise, "Üniversitemizde atıkların değerlendirilmesi sıfır atık felsefesi hareketi üzerinde çalışıyoruz. Üniversitede çıkan ve geridönüşebilen atıkları, ekonomiye kazandırılması ve tüm kampus içerisinde oluşturulan organik atıkları yeni gelen kompost makinesi ile tarım bilimlerinde ve üniversite içerisindeki yeşil alanda arıtım ve üretim verimliliğini arttırmak için kompost gübre olarak kullanacağız. Böylece üniversitede sıfır atık felsefesi ile park ve bahçelerimiz daha verimli şekilde gelişecek hem de tarım bilimlerine destek sağlamış olacağız" diye konuştu.



NİĞDE 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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