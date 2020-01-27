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Organik atıklar gübre oluyor

İHA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde kompost gübre (organik gübre) üretimine başlandı.

Organik atıklar gübre oluyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kompost gübre (organik gübre) üretimine başlandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Çağdaş Gönen, üniversite çıkan atığı sıfıra indirmeye çalıştıklarını belirterek, topladıkları atıkları yeni gelen makine ile kompost gübresine dönüştürdüklerini, kompost gübresini ilk olarak üniversitenin yeşil alanlarında kullanacaklarını söyledi.
Gönen, “Atık yönetim koordinatörlüğümüz üniversitemizdeki her türlü atığı yönetme konusunda çalışmaktadır. Geri dönüşebilen atıklar organik atıklar, atık yağları atık pilleri tamamının yönetimi sorumluluğundadır. Yaklaşık 3 ay önce çevre bakanımız sayın Murat Kurum üniversitemize bir ziyarette bulundu ve bu ziyareti sırasında da rektörümüz Prof. Dr Muhsin Kar’a organik maddelerin komposta dönüştürülmesini sağlayan makinenin hibe sözünü verdi ve kısa süre içerisinde makinenin teslimi tamamlandı. Yemekhanelerimizde, kantinlerimizde, çay ocaklarımızda organik atık dediğimiz atıklar çıkmaktadır. Bunlar yemek hazırlanırken ortaya çıkan patates kabukları veya çay ocaklarındaki çay posaları. Sıfır atık felsefesinde bu atıkların kampüs sınırlarından dışarı çıkmaması içeride değerlendirilmesidir. Böylelikle üniversiteden çıkan atığı sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Organik atıkları yeni gelen makine ile organik gübreye yani kompost gübresine dönüştürüyoruz. Kompost gübresini ilk olarak üniversitemizin yeşil alanlarında kullanacağız” dedi.
Çevre Mühendisliği öğretim üyesi ve Atık Yönetimi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci ise, “Üniversitemizde atıkların değerlendirilmesi sıfır atık felsefesi hareketi üzerinde çalışıyoruz. Üniversite çıkan tüm geri dönüşe bilen atıkları ekonomiye kazandırılması ve tüm kampus içerisinde oluşturulan organik atıkları yeni gelen kompost makinesi ile tarım bilimlerinde ve üniversite içerisindeki yeşil alanda arıtım ve üretim verimliliğini arttırmak için kompost gübre olarak kullanacağız. Üniversite içerisinde çıkacak tüm organik atıklar toplanarak kompost gübreye dönüştürülecek. Böylece üniversitede sıfır atık felsefesi ile park ve bahçelerimiz daha verimli şekilde gelişecek hem de tarım bilimlerine destek sağlamış olacağız” diye konuştu.

NİĞDE

27 Ocak 2020 Pazartesi

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