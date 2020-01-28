Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Niğde'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 ay hapis cezası bulunan L.Ç.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan L.Ç., işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmada, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şahsıların üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 685 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden N.E., işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

NİĞDE 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.