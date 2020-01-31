Niğde’de kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Niğde’de Kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 ilçe ve 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
NiğdeÇiftlik, ÇiftlikAltunhisar ve AltunhisarAksaray yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca, Ulukışla ilçesinde 12, Çamardı ilçesinde ise 5 köy yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Karayolları 64. Şube Şefliği ekipleri 2 kamyon bir greyder, İl Özel idaresi ekipleri ise 6 kamyon 10 greyder ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
NİĞDE
30 Ocak 2020 Perşembe
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