Niğde’de kar yağışı ulaşımı etkiliyor

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Niğde’de Kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 ilçe ve 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

NiğdeÇiftlik, ÇiftlikAltunhisar ve AltunhisarAksaray yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca, Ulukışla ilçesinde 12, Çamardı ilçesinde ise 5 köy yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Karayolları 64. Şube Şefliği ekipleri 2 kamyon bir greyder, İl Özel idaresi ekipleri ise 6 kamyon 10 greyder ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

NİĞDE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:26

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