Niğde'de sobadan zehirlenen 20 kişi tedaviye alındı

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NİĞDE'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 13'ü çocuk 20 kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Gümüşler Kasabası ile Yeşilgölcük, Aktaş ve Ağcaşar beldelerinde 13'ü çocuk 20 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Evlerinde rahatsızlananlardan bazıları kendi araçlarıyla bazıları ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sobadan etkilenen 20 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



NİĞDE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:59

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AKŞAM 18:08

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