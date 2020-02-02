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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den Ankara temasları

İHA

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Selim Gültekin eşliğinde bürokratları ziyaret ederek Niğde İçin gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelere destek istedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den Ankara temasları

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Selim Gültekin eşliğinde bürokratları ziyaret ederek Niğde İçin gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelere destek istedi.
AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin eşliğinde Ankara temaslarında bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü, Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu’nu, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Vedat Demiröz’ü ve Belediyeler Birliği Gene Sekreteri Birol Ekici ile bir araya gelerek görüşmeler sonrasında genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı.
Şehrimiz adına yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde çok verimli toplantılar gerçekleştirdik diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Milletvekillerimizle birlikte belediyeler Birliği genel Sekreteri Sayın Birol Ekici’yi ziyaret ederek ilimizin ihtiyaçlarıyla ilgili nasıl destek olabilecekleri hakkında istişarelerde bulunduk” dedi.
Niğde’ye Yeni Ceza Evi Kompleksi
Başkan Emrah Özdemir; “Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ü ziyaretimizde Niğde’ye yapılması planlanan, ilimizde önemli istihdamda sağlayacak lojmanları ve Sosyal tesisleri olan cezaevi kompleksi hakkında istişarelerde bulunduk ve bakanımızdan desteğini istedik. Milletvekillerimiz de bu konunun takipçisi olacaklar” şeklinde konuştu.
Özhaseki’den Niğde’ye Destek Sözü
Başkan Özdemir; “Genel merkezimizde genel başkan yardımcılarımız ile görüşmelerimiz oldu özellikle Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki ile Niğde'deki gerçekleştirmek istediğimiz ve başladığımız projelerimiz hakkında kendisinin birebir fikirlerini aldık. Bu konularda Türkiye'deki en tecrübeli isimlerden biri olan Sayın Mehmet Özhaseki ile bundan sonraki izleyeceğimiz yol hakkında istişarede bulunarak desteğini istedik. Her zaman yanımızda olduğuna inandığımız Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki sonuna kadar Niğde'ye destek olacağının görüşmelerimizde sözünü verdi” dedi.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu’nu da ziyaret ederek, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu’nun Niğde için çalışıp çabaladığını ve Elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal ile de bir araya geldiklerini, yürüttükleri büyük projeler için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklerini beklediklerini ifade etti.
Çok verimli görüşmeler gerçekleştirerek Niğde’ye döndüklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Niğde’miz için iyi olacağına inandığımız projelerimizi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa Sayın Milletvekillerimizin de desteği ile yapmanın gayreti içerisindeyiz. Şehrimiz için söz verdiğimiz projelerimizin en kısa sürede hayata geçmesi adına gece gündüz demeden girişimlerimizin takipçisi olacak ve şehrimizin en iyi hizmeti almasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

NİĞDE

30 Ocak 2020 Perşembe

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