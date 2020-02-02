Bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı

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Niğde’de meydana gelen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yeni Çarşı Matbaa Sokak'ta M.A.A. ile Okan Savi (17) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.A.A., yanında taşıdığı bıçakla Savi’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Savi, olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Savi hayatını kaybetti.

Olaydan sonra firar eden M.A.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı ve hakkında işlem başlatıldı.

NİĞDE 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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