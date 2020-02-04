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Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele toplantısı yapıldı

İHA

Niğde'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele toplantısı yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek'in başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, kaymakamlar, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele toplantısı yapıldı

Niğde’de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele toplantısı yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek'in başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, kaymakamlar, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.
Vali Şimşek İç Anadolu Bölgesinde Niğde’nin önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek, Akdeniz meyve sineği ile mücadele ülke ekonomisi bakımından oldukça önemli bir yer tuttuğunu söyledi.
Vali Şimşek; “tarımda üretimi ve gıda güvenliğini etkileyen en önemli sebeplerden birisi de hastalık ve zararlılardan dolayı yaşanan kayıplardır.Meyve sinekleri, iyi bir mücadele yapılmadığı takdirde ürün ve kalite kayıpları ile önemli ölçüde ekonomik kayıplara neden olur.
Son yıllarda değişim gösteren iklim koşulları sebebiyle zararlı organizmaların beslenme ve çoğalma gibi yaşamsal faaliyetlerini kolayca sürdürebildiği, daha kısa sürede bitkisel ürünlerde zararlı hale gelebildiği görülmektedir.
Bunlardan Akdeniz meyve sineği ile mücadele ülkemiz ekonomisi bakımından oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kayısı, şeftali, nektari, elma, armut gibi çok geniş bir ağa sahip olan zararlı ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır.
Bu zararlıyla alakalı önleyici kültürel tedbirlerin alınması, biyoteknik mücadele ve kimyasal mücadelenin birlikte değerlendirilmesi ile entegre zararlı yönetimi prensipleri doğrultusunda eşzamanlı ve toplu mücadele yapılması başarıyı artıracaktır.
Zararlıların üreme alanı bahçelerde, nakil araçlarında, paketleme tesislerinde, hal ve Pazar yerlerinde çöp ve çevrede yığınların toplandığı yaşamını idame ettirdiği her yerde mücadele yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda Akdeniz meyve sineği mücadelesi için tüm paydaşlar tarafından sorumluluk alınması ve mücadele katkı sağlaması önem arz etmektedir.
İlimiz genelinde 2018 ve 2019 yıllarında yapılan mücadelelerde büyük başarılar sağlanmıştır. 2020 yılında da aynı kararlılıkla ve ortaklaşa yapılacak çalışmalarla yapılacak mücadelemizde ümit ediyorum ki; başarı sağlayacaktır” dedi.
Toplantının devamında, tarım zararlılarıyla mücadelede yapılması gerekenler ve alınacak önlemler tüm detaylarıyla değerlendirildi.
Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, ilgili kurumlar sunum yaptı.

NİĞDE

04 Şubat 2020 Salı

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