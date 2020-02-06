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Niğde’de çatı uçtu, elektrik telleri koptu Uçan çatı bir otomobilin üzerine düştü

İHA

Niğde'de etkili olan fırtına nedeniyle çatı uçtu, enerji nakil hatları koptu.

Niğde’de etkili olan fırtına nedeniyle çatı uçtu, enerji nakil hatları koptu.

Niğde merkezde bir işletmenin çatısını uçuran şiddetli rüzgar, bölgede bulunan enerji nakil hatlarını da kopardı. Eski Kayseri yolu üzerinde bulunan işletmenin uçan çatısı yoldan geçen bir araca da hasar verdi. Olay sonrası bölgeye AFAD, 112, İtfaiye, polis ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi. Çatının düştüğü sırada etrafta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapatılırken bölgeye sevk edilen emniyet güçleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı, araçlar başka yollara yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler çatının parçalarını kaldırmak için çalışma yaptı.

Niğde Valiliği sabah saatlerinde vatandaşları fırtınaya karşı uyarmıştı. Valilik, yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre Niğde'de yer yer fırtına 5080 km/sa şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulunmuştu.

NİĞDE

06 Şubat 2020 Perşembe

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