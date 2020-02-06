Niğde'de sobadan zehirlenen 8 kişi tedaviye alındı

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk, 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Ulukışla ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'de Bülent Demirdelen (57), Aynur Demirdelen (32), Müzeyyen Demirdelen (56), Ayşegül Ünüvar (34) ve Adnan Eymen Ünüvar (5), merkeze bağlı Konaklı beldesinde ise Ebru Özercan (2), Iremsu Özercan (9) ve Reyhan Özercan (7), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
NİĞDE
06 Şubat 2020 Perşembe
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