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Niğde’de Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilciliği açıldı

İHA

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGM) ilk temsilciği Niğde'de açıldı.

Niğde’de Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilciliği açıldı

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGM) ilk temsilciği Niğde'de açıldı.
KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, Belediye Sarayı arkasındaki ofisin açılışında yaptığı konuşmada, konseyin kuruluşundan beri ilk temsilciliği Niğde'de açtıklarını söyledi. Temsilciliğin açılmasında emeğin geçen Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür eden Dim, "Niğdeli meslektaşlarıma hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah burada güzel etkinliklere imza atacaksınız" dedi.
Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ise ifade özgürlüğünün en temel insan haklarında biri olduğunu ifade ederek, “Bu özgürlüğün kullanımında da basının yadsınamaz bir görevi var. Çünkü basın kanalıyla insanlar ifadelerini yayarlar. Basın da bu görevini bu tip meslek örgütleriyle birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde daha başarılı yürütüyor. Türkiye'de bir takım meslek örgütlenmeleri var fakat Küresel Gazeteciler Konseyi bunun biraz daha üstünde belki dünyayı da civar ülkeleri de kucaklayacak şekilde rol ifa edecek. Mesleklerini daha iyi yapacaklar" dedi.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediye olarak gazetecilerin çok daha güzel yerleri hak ettiği inancında olduklarını anlatarak, her zaman destek vermeye hazır olduklarını aktardı. KGK İl Temsilcisi Şerife Türkeş de açılıştan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardında kurdele kesilerek açılış yapıldı. Açılıştan önce KGK Başkanı Dim ile kente gelen 55 ilin temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beledesindeki kabrini ziyaret etti.

NİĞDE

07 Şubat 2020 Cuma

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