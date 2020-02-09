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Niğde'de yılın enlerine plaket

İHA

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Niğde İl Temsilciliği'nce, yılın başarılı yönetici ve eğitimcilere plaket verdi.

Niğde'de yılın enlerine plaket

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Niğde İl Temsilciliği’nce, yılın başarılı yönetici ve eğitimcilere plaket verdi.
Plaket törenin de konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin enleri programına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Şimşek, ödül alanları ve programı organize edenleri tebrik etti.
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise, “Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Uluslararası bir yapı ve bütün Türkiye de olduğu gibi bütün dünyada örgütlenme biçimine ve hakkına sahiptir. Mart ayından sonra yurtdışı temsilcilerimizi atamaya başlayacağız” dedi.
Dim, “Misyonumuz çok farklı. Gazetecilik meslek örgütü olmanın yanı sıra ülkemizi kamu diplomasisine destek veren bir yapıyız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın risk ve tehlikelerini ortaya koyduğumuz zaman tabi ki lobi faaliyetine ne kadar ihtiyacımızın olduğunu sizler takdir edersiniz. Bu noktada Küresel Gazeteciler Konseyi’nin farklı bir misyonu vardır” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından, yılın başarılı yönetici ve eğitim alanında başarı gösteren 11 kişiye plaket verildi.
Bir otelde düzenlenen programa, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör yardımcısı Pror.Dr. İlyas Gökhan, Saban Gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan, Bengü Türk Tv sunucusu Neşe Berberoğlu ve Küresel Gazeteciler Konseyi’nin 55 il temsilcisi katıldı.

NİĞDE

09 Şubat 2020 Pazar

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