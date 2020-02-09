Buzlanmadan dolayı kayan otomobil duvar üzerinde asılı kaldı

'Babam ve ben'

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Niğde’de sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarında askıda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çayır Mahallesi’nde sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 51 BN 660 plakalı otomobil yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarında askıda kaldı.

Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobil olay yerine gelen ekipler tarafında kaldığı askıdan kurtarıldı.

NİĞDE 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:10

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