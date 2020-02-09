Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarı kenarında durdu

NİĞDE´de sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, istinat duvarınını kenarında durarak, 4 metre yüksekten düşmekten kurtuldu.
Çayır Mahallesi´nde sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobil yapılan çalışmayla kurtarıldı.
NİĞDE
09 Şubat 2020 Pazar
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