Niğde Anadolu Fk - Bayburt Özel İdare:3-1

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder(xx), Gökhan Coşar(xx), Hamdi Tontu(xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha Tepe (xxx), Metehan Yılmaz (xxx), Rıza Efendioğlu (xxx), Recep Yemisci (xxx), Ali Mert Aydın (xxx) Atalay Gürel (xxx), Hüseyin Altuğ Taş (xxx), Berkin Taşkın (xxx) (Dk.70 Emirhan Özyaşar(xx), Emir Can Sayar (xxx), Altar Han Hidayetoğlu (xxx) (Dk.89 Şahan Akyüz(xx), Atalay Yıldırım (xxx) (Dk.81 Embiya Ayyıldız(xxx)

BAYBURT ÖZEL İDAREİ: Alişan Şeker(xx), Okan Yıldız (xx), (Dk.62 Mahmut Emir(X), Mert Özyıldırım(xx), Zafer Aydoğdu(xx), Rahmi Can Karadaş(xx), Seçkin Şavkın (xx)(Dk.61 Sertan İrkilmez(X), Onur Arıkan, (xx),Tolga Şahin(xx) (Dk.75 Selçuk Hakalmaz(x), Volkan Çekiç(xx), İsmet Kavuştu(xx), Erdem Güne(xx)

SARI KARTLAR: Berkin Taşkın, Altar Han Hidayetoğlu, Embiya Ayyıldız, Şahan Akyüz (Niğde Anadolu FK) Seçkin Şavkın, Alişan Şeker, Zafer Aydoğdu (Bayburt Öİ)

GOLLER: Dk.32 Emir Can Sayar, Dk.56 Altar Han Hidayetoğlu, Dk.86 Embiya Ayyıldız (Niğde Anadolu FK) Dk.80 Mahmut Emir (Bayburt Öİ)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 22'nci haftasında karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 mağlup etti.



