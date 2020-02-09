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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Niğde Anadolu Fk - Bayburt Özel İdare:3-1

DHA

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STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder(xx), Gökhan Coşar(xx), Hamdi Tontu(xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammet Taha Tepe (xxx), Metehan Yılmaz (xxx), Rıza Efendioğlu (xxx), Recep Yemisci (xxx), Ali Mert Aydın (xxx) Atalay Gürel (xxx), Hüseyin Altuğ Taş (xxx), Berkin Taşkın (xxx) (Dk.70 Emirhan Özyaşar(xx), Emir Can Sayar (xxx), Altar Han Hidayetoğlu (xxx) (Dk.89 Şahan Akyüz(xx), Atalay Yıldırım (xxx) (Dk.81 Embiya Ayyıldız(xxx)
BAYBURT ÖZEL İDAREİ: Alişan Şeker(xx), Okan Yıldız (xx), (Dk.62 Mahmut Emir(X), Mert Özyıldırım(xx), Zafer Aydoğdu(xx), Rahmi Can Karadaş(xx), Seçkin Şavkın (xx)(Dk.61 Sertan İrkilmez(X), Onur Arıkan, (xx),Tolga Şahin(xx) (Dk.75 Selçuk Hakalmaz(x), Volkan Çekiç(xx), İsmet Kavuştu(xx), Erdem Güne(xx)
SARI KARTLAR: Berkin Taşkın, Altar Han Hidayetoğlu, Embiya Ayyıldız, Şahan Akyüz (Niğde Anadolu FK) Seçkin Şavkın, Alişan Şeker, Zafer Aydoğdu (Bayburt Öİ)
GOLLER: Dk.32 Emir Can Sayar, Dk.56 Altar Han Hidayetoğlu, Dk.86 Embiya Ayyıldız (Niğde Anadolu FK) Dk.80 Mahmut Emir (Bayburt Öİ)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK,  22'nci haftasında karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 mağlup etti.

NİĞDE

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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