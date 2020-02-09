Niğde’de ‘Parazit’ operasyonu

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilik ve ihaleye fesat karıştıran kişilere yönelik yapılan ‘Parazit’adlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve ihaleye fesat karıştıranlara yönelik Niğde merkez, Ulukışla ve Bor ilçesi ile Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Parazit' adı verilen operasyonda tefecilik ve ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu A.E, V.N, Y.G, H.B, S.A, O.D, T.D, S.D, D.A, F.A, O.A, A.K, H.E, Y.Ö, K.Ö, N.Y, H.B, Ş.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet Geox Mod marka tabanca, 173 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta, 2 adet sallama, çok sayıda tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri ve tapu senetleri ele geçirildi.

NİĞDE 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:10

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