Niğde´de okullar tatil edildi

'Babam ve ben'

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NİĞDE´de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

Tatili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek paylaşımında "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" dedi.



NİĞDE 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:10

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AKŞAM 18:19

YATSI 19:36

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