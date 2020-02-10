Niğde'ye şehit ateşi düştü

'Babam ve ben'

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Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper’in Niğde’deki babaevine ateş düştü.

23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper’in şehadet haberi merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde bulunan annesi Keban Alper ve babası Mehmet Emin’e Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve beraberindeki heyet tarafından verildi. 1 ay önce nişanlanan şehidin 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

NİĞDE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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