(Görüntülü) Niğde'ye şehit ateşi düştü

'Babam ve ben'

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SURİYE'nin İdlip kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) acı haberi, memleketi Niğde'de baba evini yasa boğdu.Niğde'nin merkez Yıldıztepe Beldesi'nde oturan Keban Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Alper çifti acı haberle yasa boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.1 ay önce İstanbul'da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in Yıldıztepe Beldesi'nde toprağa verileceği bildirildi.



NİĞDE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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