Niğde'nin Bor ilçesinde okullar tatil edildi

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

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NİĞDE´nin Bor ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tatili Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, sosyal medya hesabından duyurdu. Baran, "Bor Kaymakamlığı kararınca, Bor ilçe merkezi ile belde ve bağlı köylerimizde, 11 Şubat Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" dedi.



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