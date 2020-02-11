'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede

NİĞDE'de, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen 'Parazit' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u daha adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapıp, ihaleye fesat karıştıranlara yönelik Niğde ve Kayseri'de eş zamanlı 'Parazit' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, tabanca, 173 tabanca mermisi, muşta, tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri ve tapu senetleri ele geçirildi. 8 şüpheli, dün adliyeye gönderildi. Emniyetteki işlemlerin ardından diğer 10 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.



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