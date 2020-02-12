FETÖ´den aranan eski polis yakalandı

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NİĞDE´de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan eski polis B.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan, meslekten ihraç polis memuru B.A.´nın Niğde´de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, merkeze bağlı Edikli kasabasında bir eve yaptığı operasyonda B.A.´yı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A tutuklanarak, Niğde E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi.



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