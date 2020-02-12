Niğde’de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2’si çocuk 6 kişi tedavi altında

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Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Edikli Kasabasından karbonmonoksit zehirlenen İ.D (61), B.D. (35), C.D. (59), S.D. (29), B.N.D (9) ve M.D. (8) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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