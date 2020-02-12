Niğde Kent Müzesi’nin ilk eseri

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kurulması planlanan Kent Müzesinin envanterine ilk eseri kazandırdı.

Manisa'da yaşayan Manisalı bir iş adamının elinde bulunan 19631965 yılları arasındaki Niğde'de yayınlanan gazetelerden oluşan ciltli koleksiyonunu "Niğde'nin Enleri Ödül Töreni'nde" Küresel Gazeteciler Konseyi Manisa İl temsilcisi aracılığı ile Niğde İl Temsilcisi Şerife Türkeş'e armağan etti.

Törende yer alan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'de söz konusu koleksiyonu kısa vadede kurulması planlanan Niğde Kent Müzesi için talep etti ve bu değerli koleksiyonu Niğde Kent Müzesi'nin envanterine ilk eser olarak kazandırdı.

Özdemir, Marka Kent Niğde Projesi sonuçlarını uygulayacaklarını belirterek "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde'mizi müzeler kenti yapacağız. Kent müzesi ile ilgili farklı kesimlerle görüşmelerini ve ziyaretleri sürdüklerini belirterek hazırlıklara büyük bir hızla devam ediyoruz, inşallah yaz aylarında hemşerilerimiz ve kent dışından gelen ziyaretçiler kent müzemizi ziyaret edebilecekler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.