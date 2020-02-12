Niğde’de FETÖ’den aranan eski polis tutuklandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan polis memuru, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Genel bilgi taraması ekipler, şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan B.A, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-