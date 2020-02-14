Niğde Valiliğinden Elazığ’a yardım tırı

Niğde Valiliği koordinesinde toplanan yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Vali Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde, yaklaşık 20 gün önce Elazığ ve Malatya'da deprem felaketi yaşandığını anımsattı.

Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir çok kişinin yaralandığı ve evsiz kaldığına dikkati çeken Vali Şimşek, şunları söyledi: "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki milletimiz bu büyük felaket karşısında büyük bir birlik, beraberlik, dayanışma örneği gösterdi. Devletimiz büyük bir refleks gösterdi. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde asker, polis, AFAD ekiplerimiz, Türk Kızılayımız, bakanlarımız, tüm kamu görevlilerimiz deprem bölgesindeydi. Devletimizin yardım elini vatandaşımıza ulaştırdı. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başladı ve hala da sarıyoruz. Diğer taraftan yurdun dört bir tarafından hayırsever vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız harekete geçti ve deprem bölgesine yardım gönderdi”

Şimşek, yardım seferberliğine Niğde'nin de duyarsız kalmadığını anlatarak, belediye ve STK'lar tarafından 9 tır, yardım gönderdiğini aktardı.

Yardım seferberliğinde kendilerinin bir payı olsun diye Valilik öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan 515 gıda paketinden oluşan yardım tırını deprem bölgesine yolcu edeceklerini ifade eden Şimşek, katkı veren herkese teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından, yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.

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