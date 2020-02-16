Bakanlıktan Niğde Belediyesine Hibe desteği

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapmış olduğu girişimlerin neticesini almaya başladı.

Mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun çalışmalarını sürdüren ve projelerinin takibi gerçekleştiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Niğde’yi geleceğe taşıma gayreti ile bakanlıklar nezdinde gerçekleştirdiği görüşmelerin neticesini almaya başladı. Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaretlerinde talep ve projelerini anlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir buçuk milyon Türk Lirası hibe desteği aldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı hibe desteği ile belediye faaliyetlerinde ve ihtiyaçlarında kullanılmak üzere araç filosuna ilave 2 adet çöp kamyonu, 1 adet yol süpürge aracı, 1 kompost makine, 4 adet mobil atık getirme merkezi alımı gerçekleştirerek geri dönüşüme ağırlık verdi.

Alımı yapılan iş makinaları ile geri dönüşümü hızlandırmayı ve dönüşüme katkı sağlamayı amaçlayan Niğde Belediye Başkanlığı, 'sıfır atık' projesi kapsamında, kompost makinesi ile pazar yerleri başta olmak üzere, şehrin farklı noktalarından elde edilecek organik atıkları, gübreye dönüştürecek.

Diğer yandan hibe destek ile alımı gerçekleştirilen 4 adet mobil atık getirme merkezinin şehrin belirlenen bölgelerine kurulumu sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başlatılan sıfır atık projesine destek vermek adına aldıkları hibenin tamamını geri dönüşüm için harcadıklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimizi ve ülkemizi geleceğe yaşanabilir bir ortam oluşturarak taşımak adına yaptığımız yatırımlarımızı bilinçli adımlarla gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ve tüm dünyada gerçekleştirilen sıfır atık projesine Niğde Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bugünde tam manasıyla destek olmak ve doğayı korumak adına şehrimizde seferberlik anlayışıyla geri dönüşüm noktasında çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaretimizde bahsettiğimiz çalışmalarımız kapsamında aldığımız hibe desteğini şehrimizin temizlenmesi ve atıklarımızın geri kazandırılmasıyla ilgili alanlarda kullandık. Alımını sağladığımız çöp toplama araçları ile çöplerimizi, kompost makinesi ile organik atıkların gübreye dönüştürülmesini ve yerini belirlediğimizde kurulumunu sağlayacağımız mobil atık getirme merkezlerimizle de atıkların ayrıştırılmasını sağlayarak insanımıza ve şehrimize önemli bir hizmeti sunmuş olacağız” dedi.

Atık pil, bitkisel atık yağ, küçük ebatta atık elektrikli ve elektronik eşyalar, cam atıklar, metal atıklar, plastik atıklar ve kâğıt atıkların ayrıştırılarak geri dönüştürüleceğini belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, alımını sağladıkları kompost makinası ile de semt pazarları ve şehrin muhtelif noktalarında gerçekleştirecekleri çalışmalarla organik atıkların gübre olarak geri kazanımını sağlayacaklarının da altını çizdi.

Niğde’ye kazandırılan hibe ve bu önemli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve Ankara’da projelerin takibini yaparak neticelenmesinde büyük katkıları olan AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin’e teşekkür eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir yatırımların devam edeceğinin altını çizdi.

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