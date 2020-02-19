Uyuşturucu satıcısı 2 kişi gözaltına alındı

Niğde’de uyuşturucu madde satan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 2 kişi Sazlıca mevkiinde ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 16,70 gram esrar, 8 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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