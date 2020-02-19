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TFF 2. Lig Niğde Anadolu Fk 2 Tuzlaspor:3

İHA

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 24.hafta maçında sahasında Tuzlaspor'a karşı 20 öne geçmesine rağmen 23 kaybetti.

TFF 2. Lig Niğde Anadolu Fk 2 Tuzlaspor:3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Niğde Anadolu FK, 24.hafta maçında sahasında Tuzlaspor'a karşı 20 öne geçmesine rağmen 23 kaybetti.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Alper Oran xxx, Selman Timur xxx, Arif Dilmeç xxx
Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe xx, Metehan Yılmaz xx, Recep Efendioğlu xx, Recep Yemişci xx, Ali Mert Aydın xx, Atalay Gürel xx, (Berkin Taşkın xx, Mustafa Özyaşar dk.81 ), Emir Can Sayar xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, (Altar Han Hidayetoğlu xx, Şahan Akyüz x dk.84), Atalay Yıldırım xx, Embiya Ayyıldız xx dk.79)
Tuzlaspor: Bayram Olgun xxx, Uğur Aygören xxx, Özgür Çelik xxx, Kemal Tokak xxx, Emre Can xxx, (Burak Asan xxx, Ömer Faruk Ermeç xx dk.71), Muhammed Akarslan xxx), (Yasin Yener xxx, Göksu Türkdoğan xx dk.46), (Samet Asatekin xxx, Sadık Baş xx dk.46), Umut Sönmez xxx, Batuhan Karadeniz xxx,
Sarı Kartlar: Metehan Yılmaz dk.40, Embiya Ayyıldız dk.67 (Niğde Anadolu FK), Burak Asan (dk.33), Ömer Faruk Ermeç (dk.90) (Tuzlaspor)
Goller: Emir Can Sayar dk.35, Altar Han Hidayetoğlu dk.79 (Niğde Anadolu FK), Sadık Baş dk.80, Faruk Ermeç dk.84, Göksu Türkdoğan dk.90 (Tuzlaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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