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Niğde'de ilk kez kapalı yöntemle mide ülser onarımı ameliyatı yapıldı

DHA

NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'mide delinmesi' teşhisi konan D.Y. (17), ilk kez kapalı yöntemle yapılan mide ülser onarımı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'mide delinmesi' teşhisi konan D.Y. (17), ilk kez kapalı yöntemle yapılan mide ülser onarımı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
Karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye getirilen D.Y., Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Mete Genç tarafından tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde mide delinmesi teşhisi konulan D.Y.'ye ilk kez kapalı yöntemle mide ülser onarım ameliyatı gerçekleştirildi. Uzman Dr. Mete Genç, "Niğde'de ilk kez kapalı yöntemle mide ön duvarında ülsere bağlı oluşan delik onarıldı. Hastamız sonrasında sorunsuz olarak iyileşti ve taburcu oldu. Normalde ülsere bağlı mide delinmesi vakalarını daha ileri yaşta görmemize rağmen son zamanlarda genç yaşta daha sık görmeye başladık. Sebebi asitli içeceklerin aşırı miktarda tüketilmesidir. Hastamızda da günde 2,5 litreyi bulan asitli içecek tüketimi mevcuttu" dedi. 
Anne Muradiye Yavuz, oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çocuğumu rahatsızlığı sırasında acil servise getirdik. Acil serviste yapılan tahlil ve acil tomografi sayesinde mide delinmesi olduğunu tespit ettiler. Çocuğum yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Allah devletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" diye konuştu.
Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın da yeni başladıkları ameliyatlarda gösterdikleri başarıya dikkat çekerken, hastayı sağlığına kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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