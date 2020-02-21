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Arkadaşların bıçaklı kavgası ölümle sonuçlandı

İHA

Niğde'de iki arkadaş arasında çıkan kavgada Mustafa Adıgüzel (38) aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi.

Niğde’de iki arkadaş arasında çıkan kavgada Mustafa Adıgüzel (38) aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olay Niğde merkez Selçuk Mahallesi’nde meydana geldi.
Mustafa Adıgüzel evinde arkadaşı U.D.(27) ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle U.D yanındaki bıçakla Mustafa Adıgüzel’i defalarca sapladı. Yaralı halde Adıgüzel’in çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Adıgüzel olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. U.D ise polis ekipleri tarafından alayın yaşandığı apartmandan yaklaşık 300 metre ilerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Mustafa Adıgüzel’in 17 suçtan sabıka kaydı , U.D’nin ise 9 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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