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Engelleri sporla aştı, milli takıma çağrıldı

İHA

Niğde'de 16 yaşındayken kemik tümörü teşhisinin ardından gerçekleştirilen ameliyatla bir bacağını kaybeden 25 yaşındaki Esra Bozdemir hayata sporla tutundu.

Engelleri sporla aştı, milli takıma çağrıldı

Niğde’de 16 yaşındayken kemik tümörü teşhisinin ardından gerçekleştirilen ameliyatla bir bacağını kaybeden 25 yaşındaki Esra Bozdemir hayata sporla tutundu.
Bedensel engelliler basketbol takımında hem Polonya’da hem de Niğde’de forma giyen Bozdemir artık milli takım forması giyecek.
Niğde’de 16 yaşındayken ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle eğitimine 1 yıl ara veren ve geçirdiği ameliyatının ardından bir bacağını kaybeden Esra Bozdemir, yarıda bıraktığı lise eğitimini tamamladı ardından Açık Öğretim Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Bitkisel Üretim bölümünü okudu.
Bedensel engelliler için yapılan devlet memurluğu sınavını kazanarak devlet memuru olan Bozdemir’in hayatı 2016 yılında aynı salonda açık öğretim sınavına girdiği kulüp başkanını tanıyınca değişmeye başladı. 4 yıldır basketbolla ilgilenen Bozdemir, şimdi giyeceği milli forma ile Türkiye'yi temsil edecek.
En büyük hayalinin milli takım forması giymek olduğunu söyleyen Bozdemir zorluklarının üstesinden vazgeçmeme düşüncesiyle geldiğini anlattı.

"Spor benim hayatımda çok şey değiştirdi"
Bozdemir, "16 yaşıma kadar normal bir hayat sürüp gelmişken 16 yaşında birden bire engelli kategorisinde adlandırılmak çok zor olmuştu benim için. İnsanların bakış açısı, gözlerinin üzerime dikilmesi beni çok zorluyordu. O sırada lise son sınıftaydım bir yıl kadar bu süreci geçirdim ve tedavim bittikten sonra okula geri döndüm. Açık öğretim sınavında başkanımla aynı salonda bulunduk onun yönlendirmesi ile spora başladım. Başladıktan sonra bırakamadım hayatımın bir parçası oldu. Başta yapabilir miyim diye korkarak başladım bu sandalyeyi sürmek çok zordu başta çünkü ben normal hayatta sandalye kullanmıyorum. Öğrenene kadar zor bir süreçti ama öğrendikten sonra keyif aldığım bir uğraş oldu. Spor benim hayatımda çok şey değiştirdi. Kendi başıma şehir dışına çıkmaya çekinen biriyken sporla beraber ben Erasmus’la Polonya’ya gittim tek başıma ve oradaki takımı buldum antrenmanlara katıldım onlarla beraber kupa maçlarında forma giydim bu benim için gurur verici bir şeydi. Spora başladığımdan beri hedefim milli takıma seçilmekti. Kamplara davet ediliyordum başladığımdan beri bu yıl ilk defa seçildim buda benim için çok mutluluk verici gurur verici inşallah takımım ve ben ülkemizi en iyi yerlerde en güzel yerlerde temsil edeceğiz başarılı sonuçlarla döneceğimize inanıyorum’’ dedi.
Tüm engelli bireylere sporla yada sanatla uğraşmalarını vazgeçmeden başarabileceklerini tavsiye eden Bozdemir, "Ben engel diye bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında engel sadece insanlara dayatılmış bir şey. İmkan sağlandığı sürece hiçbir insanın başaramayacağı hiçbir şey yok bu engelli veya değil imkanlar sağlandığı sürece herkes her şeyi başarabilir" dedi.
Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübü Kurucusu olan Mahmut Er ise, "Türkiye’de zaten normal insanlara spor yaptıramıyorsunuz, biz engellilere spor yaptırıyoruz aslında. Yüzde 1 oranlarla çalışıyorsunuz, bizim kazandırmış olduğumuz bir sporcu inanın çok kıymetlidir. Bunlardan en canlı örneğimiz Esra kızımız’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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