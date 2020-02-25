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Niğde'de korona virüs şüphesi İran'dan yurda kaçak olarak giren 4 Pakistanlı göçmen tedavi altına ...

İHA

Niğde'de polisin yol uygulamasında İran üzerinden Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenlerden 2'si korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı.

Niğde'de korona virüs şüphesi İran'dan yurda kaçak olarak giren 4 Pakistanlı göçmen tedavi altına alındı

Niğde’de polisin yol uygulamasında İran üzerinden Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenlerden 2'si korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı.
NiğdeAdana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri 4 Pakistanlı'yı sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Hastanede sağlık personeline maske dağıtılarak olası şüphe nedeniyle tedbir alındı.
Sağlık ekiplerinin 2 Pakistanlı'dan aldıkları kan örneklerini Ankara'ya gönderdiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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