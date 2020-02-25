Niğde'de korona virüs şüphesi İran'dan yurda kaçak olarak giren 4 Pakistanlı göçmen tedavi altına alındı

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Niğde’de polisin yol uygulamasında İran üzerinden Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenlerden 2'si korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı.

NiğdeAdana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri 4 Pakistanlı'yı sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Hastanede sağlık personeline maske dağıtılarak olası şüphe nedeniyle tedbir alındı.

Sağlık ekiplerinin 2 Pakistanlı'dan aldıkları kan örneklerini Ankara'ya gönderdiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.

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