Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, yılın 12 ayı patates üretiyor



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yürüttüğü ıslah çalışmalarıyla yerli ve milli patates çeşitlerini Türk tarımına kazandırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla enstitüde yılın 12 ayı patates üretimi gerçekleştiriliyor.

Türkiye´de ilk yerli ve milli patates çeşitlerini geliştiren Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, hem satışı yapılan, hem de yeni aday çeşitlere ait süper elit mini yumruların üretimlerini hiç ara vermeden sürdürüyor. Çeşit geliştirmenin en önemli adımlarından birisi de ıslah edilen çeşitlerin tohumluklarının en kısa sürede ve çok sayıda üretilmesi olduğunu söyleyen Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, "Ülkemizde doku kültürü yöntemi ile patates tohumluk üretimi yokken, Türkiye'de patates konusunda ilk ve tek araştırma kuruluşu olan enstitümüzde tohumluk üretimi yapabilecek doku kültürü laboratuvarı ve tam kontrollü seralar, pilot tesisler olarak kurulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Enstitümüzde yapılan doku kültürü çalışmaları özel sektöre de rol model olmuş, birçok tohumculuk firması da kendi doku kültürü laboratuvarlarını kurarak elit kademede tohumluk üreterek patates tohumluğu ihracatı yapmaya başlamışlardır" dedi.

TÜRKİYE'NİN TOHUM ÜSSÜ

Enstitüde doku kültürü laboratuvarında yılın 12 ayı geliştirilen yerli çeşitlerin ve tescile aday çeşitlerin süper elit kademede tohumluk üretimleri en hızlı ve titiz bir şekilde yapıldığını kaydeden Uğur Pirlak, şöyle konuştu:

"Enstitü bünyesinde bulunan doku kültürü laboratuvarımızda meristem kültürü yöntemiyle tohumluk üretim çalışmaları devam etmektedir. Laboratuvarımızda yıllık ortalama 30-40 bin adet in-vitro bitki üretilmekte olup, bunlar tam kontrollü seralara aktarılarak yıllık 200 bin adet süper elit mini yumru üretimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na 'KOP TEYAP 2019 Yılı Mali Destek Programı' kapsamında sunulan projemizin kabul edilmesiyle birlikte KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı´nın destekleri ile kuracağımız yeni seralarla birlikte üretim kapasitemizi de önümüzdeki dönemde artırmayı planlıyoruz. Şu an sanayilik çeşit ve hastalıklara dayanıklı patates çeşitleri geliştirme çalışmalarına ağırlık verdik. İleride tüm dünyada kullanılacak sanayilik çeşitleri sektöre sunacağız. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla patates tohumluk ihtiyacının yurt içi imkanlarla sağlanması, sektörümüzdeki tüm paydaşlarımıza katkı sunulması ve Türkiye´nin bir tohumluk üretim üssü olması için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-02-27 15:33:29



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