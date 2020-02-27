HAK-İŞ Niğde İl Başkanından Kandil mesajı

HAKİŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Konfederasyon Niğde İl Başkanı Demircioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi. “İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandiline kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Kur’an ve oruç ayı olan Mübarek Ramazanı Şerifin müjdecisi olan bu mübarek gece günahlardan arınmak için önemli bir fırsattır. Rabbim cümlemizi evvela mübarek Ramazan ayına ardından da Kadir Gecesi’ne eriştirsin. Tüm sevdiklerimizle birlikte Ramazan Bayramı’nın güzelliklerini yaşamayı nasip etsin. Bu vesileyle Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın tüm üyeleri başta olmak üzere tüm İslam Aleminin; Regaib Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin huzuruna vesile olması Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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