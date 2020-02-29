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Niğde’de Zabıtadan İşyerlerine Ruhsat Denetimi

İHA

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Niğde genelinde işyerlerinde ruhsat denetimi gerçekleştirilecek.

Niğde’de Zabıtadan İşyerlerine Ruhsat Denetimi

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Niğde genelinde işyerlerinde ruhsat denetimi gerçekleştirilecek.
Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından işyerlerine yönelik ruhsat denetimi gerçekleştirilecek. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Haksız rekabetin önlenmesi üretim ve satışların sağlıklı ortamlarda gerçekleşmesi, çevre sağlığı, iş güvenliği, toplum sağlığı gibi konuların düzenlenmesi amacıyla işyerlerinde ruhsat ve mevzuatta zabıtaya verilen diğer denetleme konuları ile ilgili denetim faaliyetlerine daha fazla önem verilerek hız kazandırılacaktır. Bu kapsamda yapılacak denetimlerde işyeri ruhsatı bulunmayan işyerleri 14/07/2005 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesine istinaden 'Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır' kapatılacağı göz önünde bulundurularak esnaflarımızın mağduriyet yaşamamaları için bir an önce ruhsatsız işyerlerinin işyeri ruhsatlarını almaları, işyerlerinde genel hijyen kuralların uymaları, çevre sağlığı, iş güvenliği ve toplum sağlığı ile ilgili gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz. Ruhsat almadan faaliyet gösteren işyerlerine verilen süre sonunda işyerleri açma ve çalışma ruhsatını ibraz etmedikleri takdirde yasal işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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