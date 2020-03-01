Niğde Anadolu FK - Bandırmaspor: 0-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Niğde Anadolu FK - Bandırmaspor: 0-2

DHA


Ali KADI/NİĞDE,(DHA) -
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Ömer Tolga(x), Gürcan Dönmez(x), Nurettin Taşkesen(x)
NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (x) , Metehan Yılmaz (x), Rıza Efendioğlu (x), Recep Yemişci (x), Ali Mert Aydın (x), Atalay Gürel (x) (Dk.60 Emirhan Özyaşar x), Hüseyin Altuğ Taş (x), Berkin Taşkın (x) (Dk.74 Embiya Ayyıldız x), Emir Can Sayar (x), Altar Han Hidayetoğlu (x), Atalay Yıldırım (x) (Dk.84 Hakkı Yıldız x)BANDIRMASPOR: Hüseyin Akınay (xxx), Fırat Arıkan (xxx), Feyyaz Belen (xxx) (Dk.66 Ali Kucik xx), Tayyib Kanarya xxx), Erkan Taşkıran(xxx), Onur Akbay (xxx), Hüseyin Bak (xxx), Hakan Bilgiç (xxx), Selçuk Alibaz (xxx) (Dk.71 Can Davas xx), İbrahim Sönmez (xxx)(Dk.46 Benhur Keser xx), İrfan Başaran (xxx)
GOLLER: Dk.22 Tayyip Kanarya, Dk.76 Hüseyin Bak (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Tayyip Kanarya (Bandırmaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta yer alan Niğde Anadolu FK, 26'ncı hafta mücadelesinde konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-03-01 17:19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Niğde'de yüzlerce kişi şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Niğde'de yüzlerce kişi şehitler için ...
Niğdeliler İdlib şehitleri için yürüdü
YEREL HABERLER Niğdeliler İdlib şehitleri için yürüdü
Niğde’de Zabıtadan İşyerlerine Ruhsat Denetimi
YEREL HABERLER Niğde’de Zabıtadan İşyerlerine Ruhsat Denetimi
(Görüntülü) Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Niğde'de koronavirüs şüphesi maske ...
Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı
YEREL HABERLER Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını ...
Niğde Emniyet Müdürü Efendibey Mahallesi sakinlerini dinledi
YEREL HABERLER Niğde Emniyet Müdürü Efendibey Mahallesi sakinlerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X