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Tek böbrekli hastanın böbreğinden 100'e yakın taş çıktı

İHA

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne böbrek taşı şikayeti ile gelen Bayram Güngör'ün böbreğinde 100'e yakın taş çıkarıldı.

Tek böbrekli hastanın böbreğinden 100'e yakın taş çıktı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne böbrek taşı şikayeti ile gelen Bayram Güngör’ün böbreğinde 100’e yakın taş çıkarıldı.
Üroloji Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun’un yaptığı kapalı böbrek taşı ameliyatı ile hastanın böbreğini dolduran en büyüğü 7 cm çapında taşlar kırılarak tek tek çıkarıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın Niğde’de ilk defa kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek: “Tüm böbreğini taşla kaplanan bir hastamızı ilk defa kapalı ameliyat yaptık. Sağlığına kavuştu. Bu hastamızın bir özelliği de tek böbrekli olmasıdır. Bu tür hastalar bizim sıkıntı duyduğumuz bir hasta gurubu. Başka böbreği olmayınca diyalize gidiyor. Niğde’de bu ameliyatı ilk defa yapıyoruz. Hastaneye yeni aldığımız cihazlar ve başarılı hocalar sayesinde bu tür ameliyatlar artık hastanemizde yapacağız ve hastalarımızı sevk etmeyeceğiz” dedi.
Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun ise “Böbreğin tamamına yakınında geyik boynuzu tarzında dolduran taşları mevcuttu. Bu taşları kırarak kalemden daha geniş bir delikten çıkardık. Kırılan taşlar 7 santimden büyüktü. Hastamız iyileşerek evine gidecek duruma gelmiş durumda. Bu hastamızın diğer özelliği de diğer böbreği çalışmıyordu. Bu taşlar bu halde kalsaydı ameliyat olsa bile diyalizlik hale gelecekti. Bu nedenle hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Biz de artık bu tedavileri burada yapar hastamızı sağlığına kavuşturduk” diye Konuştu.
Hasta Bayram Güngör de kendini şuan çok rahat hissettiğini ifade ederek, “Bu taşları gerektiği yerde değerlendireceğim. Saklayacağım. Hatıra kalacak. Daha önce döktüklerimin 20 katı fazla. Şuan çok rahatım. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan doktorlarıma teşekkür ederim” dedi.

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