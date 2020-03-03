Müşterilerin paralarını nişanlısının hesabına aktarıyordu, tutuklandılar



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de müşterilerin hesabındaki paraları nişanlısı ve kardeşinin hesabına aktaran banka görevlisi G.Ç., yakalandı. G.Ç., nişanlısı O.B. ve kardeşi S.O.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bor İlçesi´nde özel bir banka şubesinde hesap uzmanı olarak görev yapan G.Ç (29) iddiaya göre değişik tarihlerde 5 müşterinin hesabından 971 bin 594 TL, 21 bin 150 Euro ve 48 bin 874,65 Amerikan dolarını tanıdığı kişilerin hesaplara aktarıp, daha sonra da nişanlısının kardeşinin hesabına gönderdi. Durumun anlaşılması üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile G.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FİRARİ NİŞANLI VE KARDEŞİ DE YAKALANDI

Olaydan sonra firar eden bankacı G.Ç´nin nişanlısı O.B. (29) ve kardeşi S.O.B. (24) polis ekipleri tarafından 4 gün sonra saklandıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen O.B. ve kardeşi S.O.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hesapları paravan olarak kullanılan iki kadının ise adli kontrol kararı ile serbest kaldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-03-03 14:05:00



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