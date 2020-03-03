Kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de, 6 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen 2 tilki, ekipler tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Edikli Beldesi'nde kuyuda tilki gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi Hayvan Kurtarma ve Edikli Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu mahsur kalan 2 tilki kurtarıldı. Kurtarılan tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-03-03 16:26:47



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