Kuyuya düşen 2 tilkiyi AFAD ekibi kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de 6 metrelik kuyuya düşen 2 tilki ekipler tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Edikli Beldesinde kuyuda tilki gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ekiplere haber verilmesi üzerime olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi Hayvan Kurtarma ve Edikli Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucu mahsur kalan 2 tilki kurtarıldı. Kurtarılan tilkiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.