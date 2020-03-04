Niğde’de Gençlerarası Bilgi Yarışması düzenlendi

Kültür ve Sanat yarışmaları kapsamında Gençlerarası Bilgi Yarışması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 Şubat Spor Salonunda yapıldı.

Niğde Gençlik Merkezleri organizasyonunda "Kim Bilir" sloganı ile 1425 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı iki farklı kategoride yapılan yarışmada gençlere Genel Kültür, Tarih (İslam ve Türk Dünya Tarihi), Sanat Tarihi, Edebiyat, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Konular, Görsel Sanatlar, Müzik, Sayısal Mantık ve Spor Kültürü' konularından seçmeli sorular yöneltildi.

Lise kategorisinde 3’er kişiden oluşan 78 grubun katıldığı yarışmada öğrenciler birbirleriyle yarıştı.

Yarışmalarda dereceye giren gruplara plaketleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

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