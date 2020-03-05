Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Niğde'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen çalışmalarda 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1 fişek Eroin, 1 fişek metamfetamin, 3.64 gram Kubar Esrar, 3,23 gram Tabaka Esrar, 1 fişek bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
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