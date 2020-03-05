Niğde'de 400 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE´de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul´dan Niğde´ye el yazması Kuran-ı Kerim getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce Altunhisar ilçesinde kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim'i ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen Kuran-ı Kerim ise Niğde Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-03-05 15:56:01
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