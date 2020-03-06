Cinayet zanlısı ahırda yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de 23 yıl önce işlediği cinayetten aranan şüpheli, ahırında saklanırken yakalandı.

Niğde İl Jandarma ekipleri Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde 1997 yılında meydana gelen "adam öldürme" suçundan 18 yıl hakkında kesinleşmiş hapsi bulunan N. K.’nin (55) Kaynarca köyünde bir hayvan ahırında saklandığı bilgisine ulaştı. JASAT ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonla şüpheli N.K’yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından N.K Niğde Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.